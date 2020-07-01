Прожиточный минимум в Украине хотят привязать к средней зарплате за год

Комитет Верховной рады по вопросам социальной политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №3515 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов формирования прожиточного минимума и создания предпосылок для его повышения. Документом предлагается привязать прожиточный минимум к средней зарплате за год.

Об этом сообщили в пресс-службе комитета ВР.

Законопроектом заложено, что прожиточный минимум в Украине в 2021 году будет на уровне 3682 гривен, что позволит повысить социальную защиту населения.

"Предполагается, что прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной заработной плате в Украине за год, предшествующий году формирования государственного бюджета Украины на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции текущего года", - сообщили в комитете.

При этом процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной заработной плате должен составлять не менее 40% в 2021 году и не менее 50% в 2031 году.

Напомним, Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 года в связи с увеличением прожиточного минимума.

Также сообщалось, что минимальную зарплату в Украине могут увеличить до 5 тысяч гривен.