Прожитковий мінімум і не тільки: Шмигаль анонсував масштабні реформи

"Ми отримали пакет законів. Ґрунтовні зміни, ми їх вивчаємо, буквально вчора з ними ознайомлювався, обговорюємо", - сказав він, відповідаючи про законопроєкти депутатів, які передбачають підвищення прожиткового мінімуму, який уряд заморозив на три роки.

За його словами, "на цю реформу треба йти".

"І не тільки цю реформу, і ще декілька соціальних реформ ми маємо зайти разом і проголосувати відповідне законодавство", - повідомив прем'єр.