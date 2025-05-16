Прожиточный минимум и не только: Шмыгаль анонсировал масштабные реформы

"Мы получили пакет законов. Основательные изменения, мы их изучаем, буквально вчера с ними ознакомился, обсуждаем", - сказал он, отвечая о законопроектах депутатов, которые предусматривают повышение прожиточного минимума, замороженного правительством на три года.

По его словам, "на эту реформу надо идти".

"И не только эту реформу, и еще несколько социальных реформ мы должны зайти вместе и проголосовать соответствующее законодательство", - сообщил премьер.