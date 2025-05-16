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Прожитковий мінімум і не тільки: Шмигаль анонсував масштабні реформи

Україна, П'ятниця 16 травня 2025 12:28
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Прожитковий мінімум і не тільки: Шмигаль анонсував масштабні реформи Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів підтримує великі реформи в соціальній сфері. Одним з напрямків буде зміна підходів до прожиткового мінімуму.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради, яку веде нардеп Олексій Гончаренко.

"Ми отримали пакет законів. Ґрунтовні зміни, ми їх вивчаємо, буквально вчора з ними ознайомлювався, обговорюємо", - сказав він, відповідаючи про законопроєкти депутатів, які передбачають підвищення прожиткового мінімуму, який уряд заморозив на три роки.

За його словами, "на цю реформу треба йти".

"І не тільки цю реформу, і ще декілька соціальних реформ ми маємо зайти разом і проголосувати відповідне законодавство", - повідомив прем'єр.

Прожитковий мінімум

Нагадаємо, Кабінет міністрів вирішив заморозити розмір прожиткового мінімуму на 2025-2027 роки.

Він є базовим державним соціальним стандартом на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров’я та освіти.

Крім того, уряд заморозив на цей період мінімальну зарплату. У 2025-2027 роках розмір мінімальної заробітної плати становитиме 8000 гривень, "що забезпечить досягнутий рівень гарантії з урахуванням значного підвищення у 2024 році", пояснили в уряді.

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Прожитковий мінімум
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