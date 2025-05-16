Прожитковий мінімум і не тільки: Шмигаль анонсував масштабні реформи

Кабінет міністрів підтримує великі реформи в соціальній сфері. Одним з напрямків буде зміна підходів до прожиткового мінімуму.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради, яку веде нардеп Олексій Гончаренко.

"Ми отримали пакет законів. Ґрунтовні зміни, ми їх вивчаємо, буквально вчора з ними ознайомлювався, обговорюємо", - сказав він, відповідаючи про законопроєкти депутатів, які передбачають підвищення прожиткового мінімуму, який уряд заморозив на три роки.

За його словами, "на цю реформу треба йти".

"І не тільки цю реформу, і ще декілька соціальних реформ ми маємо зайти разом і проголосувати відповідне законодавство", - повідомив прем'єр.