Прожиточный минимум и не только: Шмыгаль анонсировал масштабные реформы
Кабинет министров поддерживает большие реформы в социальной сфере. Одним из направлений будет изменение подходов к прожиточному минимуму.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады, которую ведет нардеп Алексей Гончаренко.
"Мы получили пакет законов. Основательные изменения, мы их изучаем, буквально вчера с ними ознакомился, обсуждаем", - сказал он, отвечая о законопроектах депутатов, которые предусматривают повышение прожиточного минимума, замороженного правительством на три года.
По его словам, "на эту реформу надо идти".
"И не только эту реформу, и еще несколько социальных реформ мы должны зайти вместе и проголосовать соответствующее законодательство", - сообщил премьер.
Прожиточный минимум
Напомним, Кабинет министров решил заморозить размер прожиточного минимума на 2025-2027 годы.
Он является базовым государственным социальным стандартом на основе которого определяются государственные социальные гарантии и стандарты в сферах доходов населения, жилищно-коммунального, бытового, социально-культурного обслуживания, здравоохранения и образования.
Кроме того, правительство заморозило на этот период минимальную зарплату. В 2025-2027 годах размер минимальной заработной платы составит 8000 гривен, "что обеспечит достигнутый уровень гарантии с учетом значительного повышения в 2024 году", пояснили в правительстве.
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