Пройшли більшу частину шляху. РосЗМІ склали карту походу "вагнерівців" на Москву

Найманці ПВК "Вагнера" вже подолали більш ніж половину шляху до Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " Вёрстка ".

За даними видання, сили найманців були поділені на дві групи, які перетинали кордон Росії та анексованих регіонів у двох місцях.

Перша група пройшла через КПП Новошахтинськ у Ростовській області близько опівночі, досягла траси М-4 і нею до ранку дісталася до Ростова-на-Дону. Де розташований штаб Південного ВО.

Відомо, що в цій групі бійців ПВК перебував Євген Пригожин - у Ростові він зустрівся із заступником міністра оборони Юнус-Беком Євкуровим і генералом Алексєєвим.

Друга група перетнула кордон приблизно на 120 км на північ від першої на КПП Волошине. Звідти найманці дійшли до міста Міллерово і звернули на трасу М-4, щоб звідти рухатися в напрямку Москви.

За словами співрозмовників видання, ПВК "Вагнер" обійшла Воронеж трасою і попрямувала далі на північ, по дорозі вступаючи в сутички з підрозділами Міноборони.

Згідно з останніми даними, найманці вже дісталися півночі Липецької області - їх бачили біля міста Єлець. Це означає, що вони вже подолали більше половини шляху до Москви.

Переворот у Росії

Конфлікт між ПВК "Вагнера" і Міністерством оборони Росії досяг свого піку. Засновник ПВК Євген Пригожин звинуватив російських військових в ударі по тилових позиціях "вагнерівців". Після цього глава найманців заявив про "похід" на Москву.

Найманці вже зайняли Ростов. Також Reuters писало і про Воронеж.

За словами Пригожина, "вагнерівці" йтимуть до Москви, доки їм не видадуть міністра оборони Сергія Шойгу та голову Генштабу Валерія Герасимова.

Все, що відомо на цей час про демарш Пригожина - читайте в матеріалі агентства.

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