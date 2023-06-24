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Прошли большую часть пути. РосСМИ составили карту похода "вагнеровцев" на Москву

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Россия, Суббота 24 июня 2023 17:46
Прошли большую часть пути. РосСМИ составили карту похода "вагнеровцев" на Москву Фото: руководитель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин (кадр видео)
Автор: Карина Левицкая

Наемники ЧВК "Вагнера" уже преодолели более половины пути до Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Вёрстка".

По данным издания, силы наемников были разделены на две группы, которые пересекали границу России и аннексированных регионов в двух местах.Прошли большую часть пути. РосСМИ составили карту похода &quot;вагнеровцев&quot; на Москву

Первая группа прошла через КПП Новошахтинск в Ростовской области около полуночи, достигла трассы М-4 и ею до утра добралась до Ростова-на-Дону. Где расположен штаб Южного ПО.

Известно, что в этой группе бойцов ПИК находился Евгений Пригожин – в Ростове он встретился с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и генералом Алексеевым.

Вторая группа пересекла границу примерно на 120 км севернее первой на КПП Волошино. Оттуда наемники дошли до города Миллерово и свернули на трассу М-4, чтобы оттуда двигаться в направлении Москвы.

По словам собеседников издания, ППК "Вагнер" обошла Воронеж по трассе и направилась дальше на север, по дороге вступая в стычки с подразделениями Минобороны.

Согласно последним данным, наемники уже добрались до севера Липецкой области - их видели возле города Елец. Это значит, что они уже прошли более половины пути в Москву.

Переворот в России

Конфликт между ПИК "Вагнера" и Министерством обороны России достиг своего пика. Основатель ПИК Евгений Пригожин обвинил российских военных в ударе по тыловым позициям "вагнеровцев". После этого глава наемников заявил о "походе" на Москву.

Наемники уже заняли Ростов. Также Reuters писало и о Воронеже.

По словам Пригожина, "вагнеровцы" будут идти в Москву, пока им не выдадут министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.

Все, что известно на это время о демарше Пригожина – читайте в материале агентства.

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