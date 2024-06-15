Проїзд для учнів у громадському транспорті Києва: чи потрібно платити за квиток влітку

Так, відповідно до рішення Київради, безоплатний проїзд та проїзд із частковою оплатою надається столичним учням закладів загальної середньої освіти лише в період навчального року та період річного оцінювання - із 1 вересня до 1 липня наступного року.

Крім того, згідно з рішенням Київради, з 1 липня до 31 серпня за проїзд у міському громадському транспорті на загальних підставах мають сплачувати курсанти вищих військових навчальних закладів міста Києва.

Як придбати проїзний квиток зі знижкою

Як пояснюють у "Київпастрансі", щоб придбати проїзний квиток зі знижкою у 75% через застосунок "Київ Цифровий", необхідно:

додати учнівський квиток до акаунту, ввівши номер учнівського квитка та пін-код; натиснути "Придбати проїзний".

При поповненні через термінал самообслуговування, треба ввести номер учнівського, що розташований під штрих-кодом або вставити картку у картрідер, вибрати необхідний проїзний та натиснути «Поповнити». Для учнівських квитків буде застосований пільговий тариф на проїзні, що діють у межах місяця/другої половини місяця.

Також можна придбати на учнівський одноразові поїздки, але у цьому випадку окремі знижки для учнів не передбачені.

Поповнення учнівського

Поповнити учнівський, окрім того, можна: