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Проезд для учащихся в общественном транспорте Киева: нужно ли платить за билет летом

Фото: проезд для учащихся в Киеве к началу учебного года (kyivcity.gov.ua)
Автор: Ярослава Борзова

Проезд для учащихся в общественном транспорте будет платным с 1 июля по 31 августа. В период каникул скидка по проездным составит 75%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевпасстранс".

Так, согласно решению Киевсовета, безвозмездный проезд и проезд с частичной оплатой предоставляется столичным учащимся заведений общего среднего образования только в период учебного года и период годового оценивания - с 1 сентября по 1 июля следующего года.

Кроме того, согласно решению Киевсовета, с 1 июля по 31 августа за проезд в городском общественном транспорте на общих основаниях должны платить курсанты высших военных учебных заведений города Киева.

Как приобрести проездной билет со скидкой

Как объясняют в "Киевпасстрансе", чтобы приобрести проездной билет со скидкой в 75% через приложение "Киев Цифровой", необходимо:

  1. добавить учащийся билет к аккаунту, введя номер ученического билета и пин-код;
  2. нажать "Купить проездной".

При пополнении через терминал самообслуживания нужно ввести номер ученического, расположенный под штрих-кодом или вставить карту в картридер, выбрать необходимый проездной и нажать «Пополнить». Для учащихся билетов будет применен льготный тариф на проездные, действующие в пределах месяца/второй половины месяца.

Также можно приобрести на учащийся одноразовые поездки, но в этом случае отдельные скидки для учащихся не предусмотрены.

Пополнение ученического

Пополнить ученический, кроме того, можно:

  • в кассах КП "Киевский метрополитен" ("Выдубичи 1", "Почайна 1", "Вокзальная"),
  • на сайте и в приложении EasyPay,
  • на сайте КП "ГИВЦ".

 

Проезд в Украине

Также накануне мы рассказывали цены на проезд в городском транспорте в Киеве.

Кроме того, ранее сообщалось, о стоимости цен на проезд в городском транспорте Львова.

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