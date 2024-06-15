Проезд для учащихся в общественном транспорте Киева: нужно ли платить за билет летом

Так, согласно решению Киевсовета, безвозмездный проезд и проезд с частичной оплатой предоставляется столичным учащимся заведений общего среднего образования только в период учебного года и период годового оценивания - с 1 сентября по 1 июля следующего года.

Кроме того, согласно решению Киевсовета, с 1 июля по 31 августа за проезд в городском общественном транспорте на общих основаниях должны платить курсанты высших военных учебных заведений города Киева.

Как приобрести проездной билет со скидкой

Как объясняют в "Киевпасстрансе", чтобы приобрести проездной билет со скидкой в 75% через приложение "Киев Цифровой", необходимо:

добавить учащийся билет к аккаунту, введя номер ученического билета и пин-код; нажать "Купить проездной".

При пополнении через терминал самообслуживания нужно ввести номер ученического, расположенный под штрих-кодом или вставить карту в картридер, выбрать необходимый проездной и нажать «Пополнить». Для учащихся билетов будет применен льготный тариф на проездные, действующие в пределах месяца/второй половины месяца.

Также можно приобрести на учащийся одноразовые поездки, но в этом случае отдельные скидки для учащихся не предусмотрены.

Пополнение ученического

Пополнить ученический, кроме того, можно: