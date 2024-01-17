Проїзд, лікування та комуналка. Які пільги надає статус УБД військовим

Статус і посвідчення учасника бойових дій передбачає низку пільг для військових, які захищають Україну під час війни. Зокрема, захисники можуть отримати безкоштовне лікування, медичні засоби, мають право на 75% знижку на оплату комунальних послуг.
без черг
Які пільги передбачені для військових, які отримали статус учасника бойових дій, у коментарі РБК-Україна пояснив юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько.
Статус учасника бойових дій підтверджує, що захисник виконував бойові завдання на фронті. Він документально свідчить про те, що людина безпосередньо брала участь у захисті батьківщини під час війни, говорить юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько.
Отримавши такий статус і посвідчення УБД, військовий має право на різні пільги від держави. Ось лише деякі з опцій для захисників:
Також можна безкоштовно користуватися проїздом в усіх видах міського, міжобласного транспорту.
"Раз на два роки можна отримати квиток на залізниці, авіа або автобусі в обидва боки (туди й назад) безкоштовно, а раз на рік – зі знижкою в 50%. Щороку учасники бойових дій можуть проходити безкоштовні медичні обстеження у лікарів, їх можуть обслуговувати без черги в лікарнях, аптеках, комунальних закладах", – каже фахівець.
Також учасники бойових дій, які отримали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи на військовій службі, забезпечуються житловою площею. В тому числі за рахунок жилої площі, яка передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, протягом двох років з дня взяття на квартирний облік, додає юрист.
Отримання пільг можливе після того, як військовий отримає статус УБД і відповідне посвідчення.
Повний список пільг, які передбачені для УБД в Україні, описані в статті 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
Нагадаємо, ветерани в Україні мають право на низку безкоштовних медичних послуг. Зокрема це стосується допомоги при проблемах із зором. в НСЗУ розповіли, що робити військовим при проблемах із зором.
Також нещодавно Кабінет міністрів України змінив процедуру призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни та членів їх родин.
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