Проїзд у Києві по 44 гривні: у КМДА назвали реальну ціну квитка і плани на підвищення

Головне: Реальна собівартість: Розрахункова вартість однієї поїздки у наземному транспорті Києва становить 44 гривні, у метрополітені цей показник ще вищий.

Розрахункова вартість однієї поїздки у наземному транспорті Києва становить 44 гривні, у метрополітені цей показник ще вищий. Статус рішення: Зараз мова не йде про встановлення тарифів на рівні собівартості; остаточне рішення ухвалять після завершення економічних розрахунків.

Зараз мова не йде про встановлення тарифів на рівні собівартості; остаточне рішення ухвалять після завершення економічних розрахунків. Причини перегляду: Вартість проїзду не змінювали з 2018 року, водночас витрати на пальне, електрику та зарплати суттєво зросли, а дотації з бюджету сягнули 12 млрд грн на рік.

Вартість проїзду не змінювали з 2018 року, водночас витрати на пальне, електрику та зарплати суттєво зросли, а дотації з бюджету сягнули 12 млрд грн на рік. Пільги та охоплення: У разі підвищення цін система пільг залишиться незмінною, а нові тарифи впровадять одночасно для всіх видів муніципального транспорту.

Скільки коштуватиме проїзд у Києві

У Департаменті зазначають, що попри названі цифри собівартості, зараз не йдеться про встановлення тарифів на такому рівні.

"Остаточне рішення буде збалансованим і враховуватиме як фінансові можливості міста, так і соціальну складову. Рішення про запровадження нових цін на проїзд буде ухвалено після завершення відповідних економічних розрахунків", - зазначили у відомстві.

Якщо тарифи переглянуть, зміни торкнуться одночасно всіх видів муніципального транспорту: метрополітену, автобусів, тролейбусів та трамваїв. При цьому система пільг для визначених категорій громадян залишиться без змін.

"Варто зазначити, що витрати на пільгові перевезення повністю покриваються з бюджету Києва, включно з перевезенням пільговиків з інших регіонів, що створює додаткове фінансове навантаження на місто", - наголосили у Департаменті.

Чому влада готує перегляд цін

Міська влада Києва готує обґрунтування для зміни вартості проїзду вперше з 2018 року. Відповідне доручення профільним департаментам нещодавно дав мер Віталій Кличко. Основні причини можливого підвищення: