Проїзд у Києві по 44 гривні: у КМДА назвали реальну ціну квитка і плани на підвищення

У Києві розрахункова вартість проїзду в комунальному наземному транспорті на сьогодні становить 44 грн, а в метрополітені цей показник ще вищий. Однак нові тарифи враховуватимуть соціальну складову.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.
Головне:
У Департаменті зазначають, що попри названі цифри собівартості, зараз не йдеться про встановлення тарифів на такому рівні.
"Остаточне рішення буде збалансованим і враховуватиме як фінансові можливості міста, так і соціальну складову. Рішення про запровадження нових цін на проїзд буде ухвалено після завершення відповідних економічних розрахунків", - зазначили у відомстві.
Якщо тарифи переглянуть, зміни торкнуться одночасно всіх видів муніципального транспорту: метрополітену, автобусів, тролейбусів та трамваїв. При цьому система пільг для визначених категорій громадян залишиться без змін.
"Варто зазначити, що витрати на пільгові перевезення повністю покриваються з бюджету Києва, включно з перевезенням пільговиків з інших регіонів, що створює додаткове фінансове навантаження на місто", - наголосили у Департаменті.
Міська влада Києва готує обґрунтування для зміни вартості проїзду вперше з 2018 року. Відповідне доручення профільним департаментам нещодавно дав мер Віталій Кличко. Основні причини можливого підвищення:
