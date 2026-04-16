Проїзд у Києві по 44 гривні: у КМДА назвали реальну ціну квитка і плани на підвищення

14:10 16.04.2026 Чт
3 хв
Чи не втратять пільги на проїзд визначені категорії?
aimg Василина Копитко
Вартість проїзду в Києві не переглядали з 2018 року (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

У Києві розрахункова вартість проїзду в комунальному наземному транспорті на сьогодні становить 44 грн, а в метрополітені цей показник ще вищий. Однак нові тарифи враховуватимуть соціальну складову.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Головне:

  • Реальна собівартість: Розрахункова вартість однієї поїздки у наземному транспорті Києва становить 44 гривні, у метрополітені цей показник ще вищий.
  • Статус рішення: Зараз мова не йде про встановлення тарифів на рівні собівартості; остаточне рішення ухвалять після завершення економічних розрахунків.
  • Причини перегляду: Вартість проїзду не змінювали з 2018 року, водночас витрати на пальне, електрику та зарплати суттєво зросли, а дотації з бюджету сягнули 12 млрд грн на рік.
  • Пільги та охоплення: У разі підвищення цін система пільг залишиться незмінною, а нові тарифи впровадять одночасно для всіх видів муніципального транспорту.

Скільки коштуватиме проїзд у Києві

У Департаменті зазначають, що попри названі цифри собівартості, зараз не йдеться про встановлення тарифів на такому рівні.

"Остаточне рішення буде збалансованим і враховуватиме як фінансові можливості міста, так і соціальну складову. Рішення про запровадження нових цін на проїзд буде ухвалено після завершення відповідних економічних розрахунків", - зазначили у відомстві.

Якщо тарифи переглянуть, зміни торкнуться одночасно всіх видів муніципального транспорту: метрополітену, автобусів, тролейбусів та трамваїв. При цьому система пільг для визначених категорій громадян залишиться без змін.

"Варто зазначити, що витрати на пільгові перевезення повністю покриваються з бюджету Києва, включно з перевезенням пільговиків з інших регіонів, що створює додаткове фінансове навантаження на місто", - наголосили у Департаменті.

Чому влада готує перегляд цін

Міська влада Києва готує обґрунтування для зміни вартості проїзду вперше з 2018 року. Відповідне доручення профільним департаментам нещодавно дав мер Віталій Кличко. Основні причини можливого підвищення:

  • Зростання витрат: За останні вісім років суттєво подорожчали пальне, електроенергія, витратні матеріали та логістика, а також зросли зарплати працівників.
  • Величезні дотації: Громадський транспорт столиці є дотаційним. Цього року місто виділяє на його підтримку 12 мільярдів гривень.
  • Проблема пільг: Держава не компенсує місту витрати на пільгові перевезення у повному обсязі, тому сотні мільйонів гривень щорічно йдуть безпосередньо з київського бюджету.

Нагадаємо, що в Києві з 14 березня зросли тарифи на проїзд у деяких приватних маршрутних таксі до 20 гривень. Причиною цього стало різке здорожчання палива.

Раніше ми писали про те, що у Тернополі з 23 березня також почали діяти нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Вартість поїздки залежатиме від способу оплати.

