Безкоштовний проїзд у громадському транспорті Харкова: на скільки

До кінця року проїзд у Харкові залишиться безкоштовним. Задля цього Харківська міська рада ухвалила рішення про виділення понад 246 мільойнів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.

Сьогодні депутати Харківської міськради внесли зміни до бюджету громади на 2024 рік. В результаті чого, місто отримало кілька міжбюджетних трансферів.

"Так, місто отримає понад 345 мільйонів гривень на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування, 2 мільйони гривень - на заходи з відновлення об'єктів інфраструктури та житлового фонду; 1,8 мільйона гривень - на забезпечення харчуванням учнів початкових класів", - пояснили у міськраді.

Окрім цього, депутати збільшили видатки на безоплатний проїзд у пасажирському транспорті - на 246,4 мільйона гривень. А також, 87 мільйонів гривень на аварійно-відновлювальні роботи у багатоповерхівках та 12,8 мільйона гривень на допомогу військовим частинам і спеціальним органам із правоохоронними функціями.