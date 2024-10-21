Бесплатный проезд в общественном транспорте Харькова: на сколько

До конца года проезд в Харькове останется бесплатным. Для этого Харьковский городской совет принял решение о выделении более 246 миллионов гривен.

Сегодня депутаты Харьковского горсовета внесли изменения в бюджет общества на 2024 год. В результате чего город получил несколько межбюджетных трансферов.

"Да, город получит более 345 миллионов гривен на осуществление полномочий органов местного самоуправления, 2 миллиона гривен - на мероприятия по восстановлению объектов инфраструктуры и жилищного фонда; 1,8 миллиона гривен - на обеспечение питанием учащихся начальных классов", - пояснили в горсовете.

Кроме этого, депутаты увеличили расходы на бесплатный проезд в пассажирском транспорте - на 246,4 миллиона гривен. А также 87 миллионов гривен на аварийно-восстановительные работы в многоэтажках и 12,8 миллиона гривен на помощь военным частям и специальным органам с правоохранительными функциями.