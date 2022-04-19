Пройдуть всі охочі. Вступний тест проводитимуть у три сесії, - Шкарлет

У 2022 році мультипредметний тест, які складатимуть абітурієнти замість традиційного ЗНО, проводитимуть у три сесії. Сьогодні завершується реєстрація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра освіти і науки Сергеяв Шкарлета в ефірі національного телемарафону.

"19 квітня завершується реєстрація на мультипредметний тест, але ми вважаємо, що буде три сесії: одна основна, на яку зараз закінчується реєстрація; буде ще одна додаткова і ще одна спеціальна", - зазначив він.

За його словами, загалом буде 28 спроб два рази на день, коли всі охочі абітурієнти зможуть пройти цей тест, щоб вступити до закладу вищої освіти.