ua ru
Чт, 18 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Пройдут по нам и не заметят". Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ: перехват ГУР

Новина українською →
Украина, Четверг 18 августа 2022 12:41
"Пройдут по нам и не заметят". Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ: перехват ГУР Фото: оккупанты боятся контрнаступления украинских защитников (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты боятся контрнаступления украинских военных. Они считают, что ВСУ с легкостью разобьют их позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В очередном перехваченном разговоре оккупант рассказал матери, что ВСУ якобы собираются идти в наступление на День независимости Украины. Такие данные предоставила им разведка.

"До 24 августа должны на нас пойти огромными силами. Показательную казнь хотят устроить... Говорят, сколько их. Они просто пройдут по нам и даже не заметят, что мы здесь стояли", - сказал оккупант.

Также он жалуется матери, что их командир не проводит ротации и держит их подразделение уже третий срок.

Женщина же не верит словам сына и уверяет, что о них не могли забыть.

Напомним, в ранее опубликованном разговоре российский оккупант жаловался на большие потери и невыплату зарплат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Встреча Зеленского с Гутеррешем и Эрдоганом: что известно
Встреча Зеленского с Гутеррешем и Эрдоганом: что известно
DAILY
Виктор Ляшко: Работа медиков в оккупации не будет считаться коллаборационизмом
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Ляшко: Работа медиков в оккупации не будет считаться коллаборационизмом