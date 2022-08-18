"Пройдут по нам и не заметят". Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ: перехват ГУР

Российские оккупанты боятся контрнаступления украинских военных. Они считают, что ВСУ с легкостью разобьют их позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В очередном перехваченном разговоре оккупант рассказал матери, что ВСУ якобы собираются идти в наступление на День независимости Украины. Такие данные предоставила им разведка.

"До 24 августа должны на нас пойти огромными силами. Показательную казнь хотят устроить... Говорят, сколько их. Они просто пройдут по нам и даже не заметят, что мы здесь стояли", - сказал оккупант.

Также он жалуется матери, что их командир не проводит ротации и держит их подразделение уже третий срок.

Женщина же не верит словам сына и уверяет, что о них не могли забыть.