Пройде вздовж нафтопроводу. Європу та Азію зв'яжуть новою оптоволоконною лінією зв'язку

EAPC прокладе кабель вздовж нафтопроводу від середземноморського порту Ашкелон до Ейлата на півночі Червоного моря. Цей проект, за словами виконавчого директора EAPC Іцика Леві, має створити "комунікаційний наземний міст", що сполучатиме країни Перської затоки та Азію з Європою.

Повідомляється, що кабель буде доступний для будь-якої телекомунікаційної компанії, яка має ліцензію в Ізраїлі, на умовах 25-річної оренди. Окрім забезпечення швидкої лінії зв'язку, розгортання оптоволокна вздовж маршруту трубопроводу допоможе відстежувати багато змін рельєфу, а також виявляти можливі витоки.

Ізраїль залучає інвестиції у передові галузі економіки

Ізраїль нещодавно представив план будівництва заводу напівпровідників Intel у Кір'ят-Гаті. Найбільші в історії країни приватні інвестиції становитимуть 25 млрд. доларів. Повідомляється, що завод має відкритися у 2027 році і працюватиме не менше восьми років.

Раніше також повідомлялося, що Ізраїль прагне використати свою технологічну перевагу, щоб стати "наддержавою" штучного інтелекту (ШІ). Це допоможе досягти прогресу в автономній війні та оптимізації прийняття бойових рішень.