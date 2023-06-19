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Пройдет вдоль нефтепровода. Европу и Азию свяжут новой оптоволоконной линией связи

Фото: Израиль свяжет Европу и Азию новой оптоволоконной линией связи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Израильская государственная энергетическая группа EAPC проложит между Средиземным и Красным морями 254-километровый оптоволоконный кабель, обеспечив непрерывную связь между Европой, а также странами Персидского залива и Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

EAPC проложит кабель вдоль нефтепровода от средиземноморского порта Ашкелон до Эйлата на севере Красного моря. Этот проект, по словам исполнительного директора EAPC Ицика Леви, должен создать "коммуникационный наземный мост", соединяющий страны Персидского залива и Азию с Европой.

Сообщается, что кабель будет доступен любой телекоммуникационной компании, имеющей лицензию в Израиле, на условиях 25-летней аренды. Кроме обеспечения быстрой линии связи, развертывание оптоволокна вдоль маршрута трубопровода поможет отслеживать многие изменения рельефа, а также обнаруживать возможные утечки.

Израиль привлекает инвестиции в передовые отрасли экономики

Израиль недавно представил план строительства завода полупроводников Intel в Кирьят-Гате. Крупнейшие в истории страны частные инвестиции составят 25 млрд долларов. Сообщается, что завод должен открыться в 2027 году и будет работать не менее восьми лет.

Ранее также сообщалось, что Израиль стремится использовать свое технологическое превосходство, чтобы стать "сверхдержавой" искусственного интеллекта (ИИ). Это поможет достичь прогресса в автономной войне и оптимизации принятия боевых решений.

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Израиль