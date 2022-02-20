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Провоцируют на ошибки. Боевики размещают артиллерию среди жилых домов, - Резников

Новина українською →
Воскресенье 20 февраля 2022 15:25
Провоцируют на ошибки. Боевики размещают артиллерию среди жилых домов, - Резников Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (t.me OP_UA)
Автор: Сергей Пышкин

Пророссийские боевики размещают артиллерию и бронетехнику среди жилых домов. Таким образом, во время обстрелов, агрессор провоцирует нашу армию на ошибки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Командование российских оккупационных войск размещают артиллерию и бронетехнику среди жилых домов и оттуда обстреливает наши мирные населенные пункты. Это поведение преступников, которые провоцируют нас на ошибки", - заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По словам Резникова, агрессор умышленно провоцирует украинских военных на самозащиту согласно ст. 51 Устава ООН. В то же время действия врага не остаются безнаказанными.

"Но я горжусь тем, как наши военные сейчас держат этот удар. Они действуют очень взвешенно и знают, как отвечать филигранно", - добавил Резников.

В то же время министр отметил, что у российской пропаганды нет эффекта, поскольку ей никто уже не верит.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что с начала обострения ситуации на Донбассе, погибли двое украинских военнослужащих. Пятеро были ранены.

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