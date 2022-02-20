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Провокують на помилки. Бойовики розташовують артилерію серед житлових будинків, - Резніков

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Неділя 20 лютого 2022 15:25
Провокують на помилки. Бойовики розташовують артилерію серед житлових будинків, - Резніков Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (t.me OP_UA)
Автор: Сергій Пишкін

Проросійські бойовики розташовують артилерію та бронетехніку серед житлових будинків. Таким чином, під час обстрілів, агресор провокує нашу армію на помилки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

"Командування російських окупаційних військ розташовує артилерію та бронетехніку серед житлових будинків і звідти обстрілює наші мирні населені пункти. Це поведінка злочинців, які провокують нас на помилки", - заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

За словами Резнікова, агресор умисно провокує українських військових на самозахист згідно зі ст. 51 Статуту ООН. Водночас дії ворога не залишаються безкарними.

"Але я пишаюся тим, як наші військові зараз тримають цей удар. Вони діють дуже зважено і знають, як відповідати філігранно", - додав Резніков.

Водночас міністр зауважив, що російська пропаганда не має ефекту, оскільки їй ніхто вже не вірить.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з початку загострення ситуації на Донбасі, загинули двоє українських військовослужбовців. П'ятеро були поранені.

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