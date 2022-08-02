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Провоцировали панику: НБУ пояснил запрет обменникам выставлять курсы

Фото: обменникам запретили создавать панику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Спрос и предложение стабилизировалось в безналичном сегменте валютного рынка после повышения фиксированного курса на 25% до 36,6 гривен за доллар. В то же время на наличном рынке курс значительно вырос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделали Ольга Лобайчук, начальник Управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ и Алексей Лупин, директор департамента открытых рынков НБУ.

"Перманентное повышение курса небанковскими учреждениями в наличном сегменте валютного рынка в течение прошлой недели может свидетельствовать о попытке заработка на панических настроениях населения, которые сами и провоцируют повышением курса иногда по несколько раз в день. Именно поэтому НБУ усиливает надзор за этими учреждениями", - говорится в публикации.

В НБУ отметили, что запрет для небанковских учреждений демонстрировать курсы валют вне помещений касс является одной из мер в комплексе действий, что будет способствовать уменьшению спекулятивной составляющей на валютном рынке.

В частности, отсутствие табло "на каждом шагу" предотвратит агрессивное подталкивание населения к пользованию финансовыми услугами, в которых они могут на самом деле не нуждаться и по результатам необдуманного спонтанного пользования которыми могут нести финансовые потери, считают чиновники регулятора.

"Следовательно, соответствующее решение должно уменьшить влияние психологического фактора на обменный курс, а следовательно способствовать уменьшению колебания на рынке. А комплекс введенных мер будет способствовать более ответственному участию небанковских финансовых учреждений на валютном рынке", - сообщили в НБУ.

Напомним, НБУ с 29 июля запретил обменным пунктам (кроме банков) информировать о курсах вне касс, в том числе привлекая внимание любыми цифровыми значениями или символами (табло

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