Провокували паніку: НБУ пояснив заборону обмінникам виставляти курси

"Перманентне підвищення курсу небанківськими установами у готівковому сегменті валютного ринку упродовж минулого тижня може свідчити про спробу заробітку на панічних настроях населення, які самі і провокують підвищенням курсу інколи по кілька разів на день. Саме тому НБУ посилює нагляд за цими установами", - йдеться в публікації.

У НБУ зазначили, що заборона для небанківських установ демонструвати курси валют поза приміщеннями кас є одним із заходів у комплексі дій, що сприятиме зменшенню спекулятивного складника на валютному ринку.

Зокрема, відсутність табло "на кожному кроці" запобігатиме агресивному підштовхуванню населення до користування фінансовими послугами, яких вони можуть насправді не потребувати і за наслідками необдуманого спонтанного користування якими можуть нести фінансові втрати, вважають посадовці регулятора.

"Отже, відповідне рішення має зменшити вплив психологічного чинника на обмінний курс, а відтак - сприяти зменшенню коливання на ринку. А комплекс запроваджених заходів сприятиме відповідальнішій участі небанківських фінансових установ на валютному ринку", - повідомили в НБУ.