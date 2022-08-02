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Провокували паніку: НБУ пояснив заборону обмінникам виставляти курси

Фото: обмінникам заборонили створювати паніку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Попит і пропозиція стабілізувалася у безготівковому сегменті валютного ринку після підвищення фіксованого курсу на 25% до 36,6 гривень за долар. Водночас на готівковому ринку курс значно зріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробили Ольга Лобайчук, начальник Управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ та Олексій Лупін, директор Департаменту відкритих ринків НБУ.

"Перманентне підвищення курсу небанківськими установами у готівковому сегменті валютного ринку упродовж минулого тижня може свідчити про спробу заробітку на панічних настроях населення, які самі і провокують підвищенням курсу інколи по кілька разів на день. Саме тому НБУ посилює нагляд за цими установами", - йдеться в публікації.

У НБУ зазначили, що заборона для небанківських установ демонструвати курси валют поза приміщеннями кас є одним із заходів у комплексі дій, що сприятиме зменшенню спекулятивного складника на валютному ринку.

Зокрема, відсутність табло "на кожному кроці" запобігатиме агресивному підштовхуванню населення до користування фінансовими послугами, яких вони можуть насправді не потребувати і за наслідками необдуманого спонтанного користування якими можуть нести фінансові втрати, вважають посадовці регулятора.

"Отже, відповідне рішення має зменшити вплив психологічного чинника на обмінний курс, а відтак - сприяти зменшенню коливання на ринку. А комплекс запроваджених заходів сприятиме відповідальнішій участі небанківських фінансових установ на валютному ринку", - повідомили в НБУ.

Нагадаємо, НБУ з 29 липня заборонив обмінним пунктам (крім банків) інформувати про курси поза кас, в тому числі привертаючи увагу будь-якими цифровими значеннями або символами (табло

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