"Провокував на конфлікт". Львівський ОТЦК прокоментувала затримання волонтера

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Львівського обласний ТЦК та СП.

Що сталось

17 березня омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінцець заявив про те, що у Львові, в ніч проти 16 березня, працівники ТЦК силою затримали місцевого волонтера Кирила Тарана.

За словами дружини волонтера, чоловіка схопили посеред вулиці й силоміць заштовхали до мінібуса. Повістку при цьому не вручали. Згодом його доставили до Шевченківського РТЦК та СП, але він відмовився проходити військово-лікарську комісію через проблеми зі здоров'ям, а також відсутність при собі медичних документів, які б це підтвердили. Вже зранку був готовий наказ про відправку чоловіка на полігон у Рівне.

Що кажуть в ТЦК

Як пише пресслужба, Таран не виконав вимог військовослужбовців й не пред'явив військово-облікового документа. Зокрема нібито провокував представників ТЦК на конфлікт.

Також пізніше з'ясувалось, що чоловік не уточнював свої військово-облікові дані, а під час зміни місця проживання не став на облік у ТЦК та СП. Зокрема відмовився від проходження ВЛК.

"Усі військовослужбовці, які здійснювали заходи оповіщення та зображені на відео мають бойовий досвід, численні поранення та державні нагороди. Усі вони були переведені в ТЦК та СП за станом здоров'я... Ми поважаємо та дякуємо кожному українцю, які підтримують ЗСУ та наближають нашу спільну перемогу. Водночас це не дає права принижувати честь та гідність бійців, що втратили своє здоров'я на захисті України", - додає пресслужба.

Зазначається, що за даним фактом наразі проводиться перевірка, у зв'язку з чим будуть прийняті усі необхідні заходи. Про результати перевірки буде проінформовано пізніше.