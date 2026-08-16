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Провокація КНДР на кордоні закінчилася попереджувальним вогнем, - ЗМІ

17:20 16.08.2026 Нд
2 хв
Військові Південної Кореї діяли чітко за інструкцією
aimg Сергій Козачук
Фото: провокація КНДР на кордоні (Getty Images)

Південнокорейські військові здійснили попереджувальні постріли після того, як група солдатів КНДР перетнула сухопутний кордон між країнами. Після цього північнокорейські військові одразу повернулися на свій бік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Деталі інциденту на кордоні

За інформацією видання, інцидент стався минулого тижня у східному передовому районі військової демаркаційної лінії (ВДЛ). Група північнокорейських солдатів перетнула межу під час патрулювання території демілітаризованої зони.

У відповідь військові Південної Кореї діяли чітко за оперативними процедурами:

  • Спочатку лунають попереджувальні трансляції, якщо сили КНДР наближаються до демаркаційної лінії.
  • Далі відкривається попереджувальний вогонь, якщо відбувся безпосередній перетин кордону.

Після пострілів північнокорейські військові відступили, жодної іншої аномальної активності в районі не зафіксовано.

Це були перші попереджувальні постріли південнокорейської армії на порушення кордону у 2026 році.

Контекст та за загострення відносин

Ситуація на міжкорейському кордоні залишається напруженою.

Військові КНДР останніми роками регулярно здійснюють короткочасні перетини лінії розмежування, оскільки активно розбудовують та укріплюють оборонні фортифікації зі свого боку.

Нагадаємо, що Сеул зі свого боку намагається зменшити військову напругу через дипломатичні ініціативи. Зокрема, президент Південної Кореї Лі Чже Мен закликав КНДР розпочати переговори для підписання угоди про постійний мир замість чинного тимчасового перемир'я.

Водночас влада Північної Кореї продовжує демонструвати агресивну риторику щодо сусідів та їхніх союзників.

Раніше у КНДР заявили про наближення "порогу ядерної війни" через спільні військові навчання США та Південної Кореї, загрожуючи застосувати право на "самооборону".

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