Провокація КНДР на кордоні закінчилася попереджувальним вогнем, - ЗМІ

Нагадаємо, що Сеул зі свого боку намагається зменшити військову напругу через дипломатичні ініціативи. Зокрема, президент Південної Кореї Лі Чже Мен закликав КНДР розпочати переговори для підписання угоди про постійний мир замість чинного тимчасового перемир'я.

Водночас влада Північної Кореї продовжує демонструвати агресивну риторику щодо сусідів та їхніх союзників.

Раніше у КНДР заявили про наближення "порогу ядерної війни" через спільні військові навчання США та Південної Кореї, загрожуючи застосувати право на "самооборону".