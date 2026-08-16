Провокация КНДР на границе закончилась упреждающим огнем, - СМИ

Напомним, что Сеул со своей стороны пытается снизить военное напряжение из-за дипломатических инициатив. В частности, президент Южной Кореи Ли Чже Мэн призвал КНДР начать переговоры по подписанию соглашения о постоянном мире вместо действующего временного перемирия.

В то же время власти Северной Кореи продолжают демонстрировать агрессивную риторику в отношении соседей и их союзников.

Ранее в КНДР заявили о приближении "порога ядерной войны" из-за совместных военных учений США и Южной Кореи, угрожая применить право на "самооборону".