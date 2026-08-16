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Провокация КНДР на границе закончилась упреждающим огнем, - СМИ

17:20 16.08.2026 Вс
2 мин
Военные Южной Кореи действовали четко по инструкции
aimg Сергей Козачук
Фото: провокация КНДР на границе (Getty Images)

Южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы после того, как группа солдат КНДР пересекла сухопутную границу между странами. После этого северокорейские военные сразу вернулись на свою сторону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Детали инцидента на границе

По информации издания, инцидент произошел на прошлой неделе в восточном передовом районе военной демаркационной линии (ВДЛ). Группа северокорейских солдат пересекла границу при патрулировании территории демилитаризованной зоны.

В ответ военные Южной Кореи действовали четко по оперативным процедурам:

  • Сначала раздаются предупредительные трансляции, если силы КНДР приближаются к демаркационной линии.
  • Далее открывается предупредительный огонь, если произошло непосредственное пересечение границы.

После выстрелов северокорейские военные отступили, никакой другой аномальной активности в районе не зафиксировано.

Это были первые упреждающие выстрелы южнокорейской армии в нарушение границы в 2026 году.

Контекст и обострение отношений

Ситуация на межкорейской границе остается напряженной.

Военные КНДР в последние годы регулярно осуществляют кратковременные пересечения линии разграничения, поскольку активно строят и укрепляют оборонительные фортификации со своей стороны.

Напомним, что Сеул со своей стороны пытается снизить военное напряжение из-за дипломатических инициатив. В частности, президент Южной Кореи Ли Чже Мэн призвал КНДР начать переговоры по подписанию соглашения о постоянном мире вместо действующего временного перемирия.

В то же время власти Северной Кореи продолжают демонстрировать агрессивную риторику в отношении соседей и их союзников.

Ранее в КНДР заявили о приближении "порога ядерной войны" из-за совместных военных учений США и Южной Кореи, угрожая применить право на "самооборону".

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