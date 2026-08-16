Провокация КНДР на границе закончилась упреждающим огнем, - СМИ

Южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы после того, как группа солдат КНДР пересекла сухопутную границу между странами. После этого северокорейские военные сразу вернулись на свою сторону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
По информации издания, инцидент произошел на прошлой неделе в восточном передовом районе военной демаркационной линии (ВДЛ). Группа северокорейских солдат пересекла границу при патрулировании территории демилитаризованной зоны.
В ответ военные Южной Кореи действовали четко по оперативным процедурам:
После выстрелов северокорейские военные отступили, никакой другой аномальной активности в районе не зафиксировано.
Это были первые упреждающие выстрелы южнокорейской армии в нарушение границы в 2026 году.
Ситуация на межкорейской границе остается напряженной.
Военные КНДР в последние годы регулярно осуществляют кратковременные пересечения линии разграничения, поскольку активно строят и укрепляют оборонительные фортификации со своей стороны.
Напомним, что Сеул со своей стороны пытается снизить военное напряжение из-за дипломатических инициатив. В частности, президент Южной Кореи Ли Чже Мэн призвал КНДР начать переговоры по подписанию соглашения о постоянном мире вместо действующего временного перемирия.
В то же время власти Северной Кореи продолжают демонстрировать агрессивную риторику в отношении соседей и их союзников.
Ранее в КНДР заявили о приближении "порога ядерной войны" из-за совместных военных учений США и Южной Кореи, угрожая применить право на "самооборону".