Провокация КНДР на границе закончилась упреждающим огнем, - СМИ

Южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы после того, как группа солдат КНДР пересекла сухопутную границу между странами. После этого северокорейские военные сразу вернулись на свою сторону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Военные КНДР в последние годы регулярно осуществляют кратковременные пересечения линии разграничения, поскольку активно строят и укрепляют оборонительные фортификации со своей стороны.

Это были первые упреждающие выстрелы южнокорейской армии в нарушение границы в 2026 году.

После выстрелов северокорейские военные отступили , никакой другой аномальной активности в районе не зафиксировано.

В ответ военные Южной Кореи действовали четко по оперативным процедурам:

По информации издания, инцидент произошел на прошлой неделе в восточном передовом районе военной демаркационной линии (ВДЛ). Группа северокорейских солдат пересекла границу при патрулировании территории демилитаризованной зоны.

Напомним, что Сеул со своей стороны пытается снизить военное напряжение из-за дипломатических инициатив. В частности, президент Южной Кореи Ли Чже Мэн призвал КНДР начать переговоры по подписанию соглашения о постоянном мире вместо действующего временного перемирия.

В то же время власти Северной Кореи продолжают демонстрировать агрессивную риторику в отношении соседей и их союзников.

Ранее в КНДР заявили о приближении "порога ядерной войны" из-за совместных военных учений США и Южной Кореи, угрожая применить право на "самооборону".