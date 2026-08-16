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Провокация КНДР на границе закончилась упреждающим огнем, - СМИ

17:20 16.08.2026 Вс
2 мин
Военные Южной Кореи действовали четко по инструкции
aimg Сергей Козачук
Провокация КНДР на границе закончилась упреждающим огнем, - СМИ Фото: провокация КНДР на границе (Getty Images)
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Южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы после того, как группа солдат КНДР пересекла сухопутную границу между странами. После этого северокорейские военные сразу вернулись на свою сторону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Детали инцидента на границе

По информации издания, инцидент произошел на прошлой неделе в восточном передовом районе военной демаркационной линии (ВДЛ). Группа северокорейских солдат пересекла границу при патрулировании территории демилитаризованной зоны.

В ответ военные Южной Кореи действовали четко по оперативным процедурам:

  • Сначала раздаются предупредительные трансляции, если силы КНДР приближаются к демаркационной линии.
  • Далее открывается предупредительный огонь, если произошло непосредственное пересечение границы.

После выстрелов северокорейские военные отступили, никакой другой аномальной активности в районе не зафиксировано.

Это были первые упреждающие выстрелы южнокорейской армии в нарушение границы в 2026 году.

Контекст и обострение отношений

Ситуация на межкорейской границе остается напряженной.

Военные КНДР в последние годы регулярно осуществляют кратковременные пересечения линии разграничения, поскольку активно строят и укрепляют оборонительные фортификации со своей стороны.

Напомним, что Сеул со своей стороны пытается снизить военное напряжение из-за дипломатических инициатив. В частности, президент Южной Кореи Ли Чже Мэн призвал КНДР начать переговоры по подписанию соглашения о постоянном мире вместо действующего временного перемирия.

В то же время власти Северной Кореи продолжают демонстрировать агрессивную риторику в отношении соседей и их союзников.

Ранее в КНДР заявили о приближении "порога ядерной войны" из-за совместных военных учений США и Южной Кореи, угрожая применить право на "самооборону".

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