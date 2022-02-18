Провокации дискредитируют органы госвласти, - глава Закарпатской ОГА

Дискредитация главы Закарпатской ОГА Виктора Микиты в контексте его выступления во время сессии областного совета направлена на создание провокаций и манипуляций с целью ослабления исполнительной власти на местах и подрыва доверия к органам государственной власти.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Facebook .

"Некоторые распространяют в сети вырванную из контекста информацию о моем выступлении во время сессии областного совета и представляют ее в манипуляционной форме. Относительно изречения "…и там проживают наши братья", то хочу напомнить вышеуказанным лицам, что на территории РФ проживает 10-миллионная украинская община, которая находится под постоянным информационным давлением страны-агрессора", - отметил он.

Микита подчеркнул - от того, что граждане по разным причинам сегодня живут на территории России, возможно, имеют гражданство и тяжело работают для того, чтобы прокормить семьи, - украинцами они быть не перестали.

"Поэтому для них сегодня звучит риторика объединения, а не риторика угроз. Они - часть Украины, часть нашего народа, проживающая сегодня в других территориальных пределах. А что касается провокаций и манипуляций - мы привыкли к этому, понимаем цель этих субъектов ослабить исполнительную власть на местах и дискредитировать органы государственной власти. Мы знаем, кто вы и какие у вас намерения. У вас ничего не получится", - написал глава Закарпатской ОГА.