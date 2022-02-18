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Провокації дискредитують органи держвлади, - голова Закарпатської ОДА

Автор: Наталія Гурковська

Дискредитація голови Закарпатської ОДА Віктора Микити у контексті його виступу під час сесії обласної ради спрямована на створення провокацій та маніпуляцій з метою послаблення виконавчої влади на місцях та підриву довіри до органів державної влади.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його заяву в Facebook.

"Дехто розповсюджує в мережі вирвану з контексту інформацію про мій виступ під час сесії обласної ради та подає її в маніпуляційній формі. Щодо вислову "…і там проживають наші брати", то хочу нагадати вищевказаним особам, що на території РФ проживає 10-мільйонна українська громада, яка перебуває під постійним інформаційним тиском країни-агресора", - наголосив він.

Микита наголосив - від того, що громадяни з різних причин сьогодні живуть на території Росії, можливо, мають громадянство і важко працюють для того, щоби прогодувати сім'ї, - українцями вони бути не перестали.

"Тому для них сьогодні звучить риторика об'єднання, а не риторика погроз. Вони - частина України, частина нашого народу, яка проживає сьогодні в інших територіальних межах. А щодо провокацій та маніпуляцій - ми звикли до цього, розуміємо мету цих суб'єктів послабити виконавчу владу на місцях та дискредитувати органи державної влади. Ми знаємо, хто ви і які у вас наміри. У вас нічого не вийде", - написав голова Закарпатської ОДА.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Віктор Микита на позачерговій сесії Закарпатської обласної ради 16 лютого заявив, що "населення Росії - це наші брати, але керівництво сусідньої держави, на жаль, є недружнім".

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Місцеве самоврядування