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Провокативний маршрут. Гуменюк розповіла деталі прольоту дрона РФ через Молдову

Україна, Вівторок 27 лютого 2024 10:04
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Провокативний маршрут. Гуменюк розповіла деталі прольоту дрона РФ через Молдову Фото: з'явилися деталі прольоту дрону РФ через Молдову (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російський дрон, який пролетів через Молдову під час атаки по території України 27 лютого, мав "дуже складне маневрування". Він пролетів там кілька кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"Один із дронів, який був спрямований на Одещину, мав дуже складне маневрування. І, очевидно, провокативно був закладений маршрут з перетином державного кордону на її українсько-молдавській ділянці. Ми зафіксували цей перетин кордону і пролетівши там кілька десятків кілометрів, дрон повернувся в повітряний простір України і був знищений силами ППО", - сказала вона.

Коментуючи реакцію Кишинева, де заперечили проліт россійського дрона через територію Молдови, спікер зазначила, що там, скоріш за все, не мають достатньої кількості інформації стосовно цього.

"На жаль, ми вже маємо такий досвід протягом повномасштабного вторгнення. Спершу кажуть, що нічого не було, а потім відбувається прояснення ситуації. Цілком ймовірно, що попередня інформація була не дуже ретельно перевірена. Ми будемо продовжувати співпрацю з нашими партнерами і я думаю, що досить скоро ясність буде внесена", - додала Гуменюк.

Обстріл України

Окупанти запустили по Україні 13 дронів-камікадзе типу "шахед", балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, чотири керовані авіаційні ракети Х-59 та одну протирадіолокаційну ракету Х-31П під час обстрілу України в ніч проти 27 лютого. ППО збила 11 безпілотників та 2 ракети.

При цьому в Міноборони Молдови заявили, що ударні безпілотники російських військових, запущені під час чергової повітряної атаки Україною ввечері в понеділок, 27 лютого, не залітали на територію Молдови. Пи цьому у Повітряних силах ЗСУ не бачать у цьому випадку нічого сенсаційного, адже подібне відбувається не вперше.

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