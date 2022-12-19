Проводять масові репресії: СБУ викрила колаборантів з "МВД РФ" у Луганській області

"У результаті слідчо-оперативної роботи встановлено особи ще чотирьох колаборантів, які вступили до створених окупантами каральних підрозділів "МВД" на захопленій частині Луганської області", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що серед них - очільник так званого "Лисичанського міського відділу Міністерства внутрішніх справ "ЛНР".

Перебуваючи на "посаді", він виконує завдання РФ щодо нав’язування окупаційного режиму і придушення руху опору на сході України. Для цього організовує масові репресії і незаконні затримання громадян.

Повідомляється, що до потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Зафіксовано факти викрадення людей та пограбування їхнього майна.

За даними слідства, колаборантом є місцевий житель, який ще у 2014 році приєднався до терористичної організації "ЛНР". Там його призначили "заступником начальника міськвідділу МВД" у тимчасово захопленій Кадіївці.У вересні цього року зловмисник добровільно погодився очолити новостворений окупаційний орган у Лисичанську.

Крім того, ідентифіковано ще трьох поплічників агресора, які вступили до так званих "райвідділів МВД "ЛНР" у Старобільському та Сватівському районах.

Новий "оперуповноважений" та "дільничні інспектори" псевдорганів займаються залякуванням громадян та розграбуванням їхніх осель під виглядом незаконних обшуків. Після таких "нальотів" у людей зникають гроші, побутові речі та інше особисте майно.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозри за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

СБУ встановила адреси перебування, маршрути переміщення та перелік "зв’язків" колаборантів. Тривають заходи для їх притягнення до відповідальності за злочини проти України.