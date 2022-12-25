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Проводив змагання для росіян. "Директору" стадіону у Куп'янську повідомили про підозру

Фото: у Куп'янську "директору" стадіону "Спартак" повідомили про підозру (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Мешканець Куп'янська під час окупації обіймав посаду директора місцевого стадіону "Спартак". Він організовував футбольні матчі та свята для росіян, йому вже повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

"Зловмисник організовував та контролював проведення футбольних матчів, змагань на прилеглій території стадіону, наймав співробітників з комплексного обслуговування установи, а також проводив культурно-масові заходи з елементами пропагандистського спрямовування", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

20 грудня слідчим Куп’янського районного відділу поліції за погодженням Куп’янської окружної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Як повідомлялось, правоохоронці затримали жителя Куп'янська (Харківська область), який під час окупації очолив "комунальне підприємство" та допомагав росіянам приховувати злочини.

Також у вівторок, 6 грудня, у Куп'янську (Харківська область) правоохоронці провели ексгумації тіла чоловіка, який загинув через обстріли РФ.

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Купянск