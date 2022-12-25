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Проводил соревнования для россиян. "Директору" стадиона в Купянске сообщили о подозрении

Фото: в Купянске "директору" стадиона "Спартак" сообщили о подозрении (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Житель Купянска во время оккупации занимал должность директора местного стадиона "Спартак". Он организовывал футбольные матчи и праздники для россиян, ему уже сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

"Злоумышленник организовывал и контролировал проведение футбольных матчей, соревнований на прилегающей территории стадиона, нанимал сотрудников по комплексному обслуживанию учреждения, а также проводил культурно-массовые мероприятия с элементами пропагандистского толка", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

20 декабря следователем Купянского районного отдела полиции по согласованию Купянской окружной прокуратуры мужчине поставлено в известность о подозрении в совершении преступления.

Как сообщалось, правоохранители задержали жителя Купянска (Харьковская область), который во время оккупации возглавил "коммунальное предприятие" и помогал россиянам скрывать преступления.

Также во вторник, 6 декабря, в Купянске (Харьковская область) правоохранители провели эксгумации тела мужчины, погибшего из-за обстрелов РФ.

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Купянск