Проводил соревнования для россиян. "Директору" стадиона в Купянске сообщили о подозрении

Житель Купянска во время оккупации занимал должность директора местного стадиона "Спартак". Он организовывал футбольные матчи и праздники для россиян, ему уже сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

"Злоумышленник организовывал и контролировал проведение футбольных матчей, соревнований на прилегающей территории стадиона, нанимал сотрудников по комплексному обслуживанию учреждения, а также проводил культурно-массовые мероприятия с элементами пропагандистского толка", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

20 декабря следователем Купянского районного отдела полиции по согласованию Купянской окружной прокуратуры мужчине поставлено в известность о подозрении в совершении преступления.