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Проводил уклонистов в Румынию. На Буковине на "горячем" поймали правоохранителя

Среда 18 сентября 2024 12:35
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Проводил уклонистов в Румынию. На Буковине на "горячем" поймали правоохранителя Фото: на Буковине на "горячем" поймали правоохранителя, который помогал уклонистам (dbr.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 18 сентября, в Тверской области Российской Федерации (РФ), после атаки на склад с боеприпасами, произошли землетрясения. Магнитуда самого мощного составила 2,8 балла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Что произошло

С начала июля 2024-го правоохранитель собирал желающих в оговоренном городе и лично довозил до одного из сел, которое граничит с Румынией. После этого он переводил мужчин пешком через лес.

"Услуга" стоила 6 тысяч евро с человека.

Фото: на Буковине на "горячем" поймали правоохранителя, который помогал уклонистам (dbr.gov.ua)

Правоохранителя поймали на "горячем" во время передачи средств от одного из желающих покинуть страну.

Что грозит

Задержанному сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу. В частности ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Ему грозит до 9 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что пограничники недавно задержали мужчину, который планировал незаконно уехать из Украины, но проспал свою остановку.

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ГБР
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