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Проводим анализ. Пребывание России в составе Совбеза ООН является нелегитимным, - Кулеба

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Среда 02 марта 2022 16:22
Проводим анализ. Пребывание России в составе Совбеза ООН является нелегитимным, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина подняла вопрос о членстве Российской Федерации в Совете Безопасности ООН. Все зависит от принципиальности юристов секретариата международной организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу во время брифинга.

"Мы ставим вопрос тщательного и беспристрастного правового анализа того, на каких основаниях Российская Федерация остается постоянным членом Совета безопасности ООН. Мы уверены, что когда этот юридический анализ будет проведен, окажется, что Россия в Совете Безопасности ООН является нелегитимной. Сейчас все зависит от принципиальности юристов секретариата ООН и готовности полноценно исследовать этот вопрос", - отметил Кулеба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, как считает Кулеба, вступление Украины в ЕС - откроет двери в мир безопасности и процветания.

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