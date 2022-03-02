ru ua
Чт, 03 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Проводимо аналіз. Перебування Росії в складі Радбезу ООН є нелегітимним, - Кулеба

Новость на русском →
Середа 02 березня 2022 16:22
Проводимо аналіз. Перебування Росії в складі Радбезу ООН є нелегітимним, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна порушила питання щодо членства Російської Федерації в Раді безпеки ООН. Усе залежить від принциповості юристів секретаріату міжнародної організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу під час брифінгу.

"Ми порушуємо питання ретельного і неупередженого правового аналізу того, на яких підставах Російська Федерація залишається постійним членом Ради безпеки ООН. Ми впевнені, що коли цей юридичний аналіз буде проведено, виявиться, що Росія в Раді безпеки ООН є нелегітимною. Нині все залежить від принциповості юристів секретаріату ООН та готовності повноцінно досліджувати це питання", - відзначив Кулеба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, як вважає Кулеба, вступ України в ЄС - відкриє двері у світ безпеки та процвітання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба Україна Російська Федерація МЗС
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі