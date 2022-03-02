Проводимо аналіз. Перебування Росії в складі Радбезу ООН є нелегітимним, - Кулеба

Україна порушила питання щодо членства Російської Федерації в Раді безпеки ООН. Усе залежить від принциповості юристів секретаріату міжнародної організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу під час брифінгу.

" Ми порушуємо питання ретельного і неупередженого правового аналізу того, на яких підставах Російська Федерація залишається постійним членом Ради безпеки ООН. Ми впевнені, що коли цей юридичний аналіз буде проведено, виявиться, що Росія в Раді безпеки ООН є нелегітимною. Нині все залежить від принциповості юристів секретаріату ООН та готовності повноцінно досліджувати це питання", - відзначив Кулеба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, як вважає Кулеба, вступ України в ЄС - відкриє двері у світ безпеки та процвітання.

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