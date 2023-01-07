Провів понад 100 одиниць техніки на Київ. В Україні судитимуть агента Кремля (відео)

Мешканець Сумської області провів понад 120 одиниць техніки окупантів по території регіону в напрямку Києва. Його судитимуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Так, чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення військовослужбовців РФ в Україну на власному автомобілі супроводжував колони техніки окупантів по території Сумської області.

"Загалом обвинувачений встиг провести понад 120 одиниць ворожої техніки. Після звільнення Сумщини від окупантів чоловік продовжив співпрацювати із представником ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

Він також збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння воєнізованих формувань у регіоні. За допомогою одного з месенджерів передавав своєму куратору координати військових об’єктів.

Сумська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом державної зради та зберігання бойових припасів (ч. 1, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України).