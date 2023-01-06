СБУ встановила омонівців, які "полювали" на українських патріотів під час окупації Запорізької області

Співробітники Служби безпеки України встановили особи ще трьох російських окупантів, які брали участь у викраденнях ти катуванні мирних мешканців у тимчасово захоплених районів Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Одним зі зловмисників виявився командир тактичної групи 22-ї окремої бригади оперативного призначення Росгвардії. Після захоплення Мелітополя його призначили "військовим комендантом" окупаційної адміністрації.

На цій "посаді" він виконував завдання Кремля щодо придушення руху опору на території Приазов’я. Для цього сформував "каральні загони", які проводили масові облави на помешкання місцевих мешканців.

Під час таких "нальотів" окупанти викрадали людей та відвозили їх до катівень "военной комендатуры" РФ. Там з потерпілих "вибивали" дані про місця перебування українських патріотів на території району.

Ще два воєнних злочинці - співробітники Махачкалінського загону міліції особливого призначення (ОМОН) управління Росгвардії по республіці Дагестан. На початку окупації Василівського району вони увійшли до складу створеної агресором "комендатури" РФ: один на "посаді" заступника керівника окупаційного органу, а інший - його помічника.

Встановлено, що росіяни особисто брали участь у незаконних затриманнях і катуванні українців, застосовували до них отруйні хімічні речовини та електрострум і постійно погрожували вбивством близьких родичів.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу.