Провів в окупації понад три роки: Україна повернула ще одного підлітка

Україні вдалося повернути 16-річного підлітка, який провів в окупації понад три роки. Це відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

Як розповів Єрмак, коли почалася повномасштабна війна, 16-річний хлопець був у бабусі в селі, яке швидко окупували. Його мати тим часом була на підконтрольній території України.

Всі ці роки хлопець самостійно доглядав за бабусею, яка потребувала допомоги, без доступу до належної медичної допомоги та необхідних ліків. І сьогодні, після довгих років очікування, хлопець знову поруч із мамою.

"Вдячний командам Української мережі за права дитини та волонтерської ініціативи HUMANITY за сприяння у порятунку хлопця та бабусі. Виконуємо завдання президента повернути всіх дітей", - додав глава ОП.