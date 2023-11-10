"Провів" майже 130 одиниць техніки РФ під Київ. Агента ФСБ посадили на 15 років

Зазначається, що агента ФСБ РФ засудили до 15 років позбавлення волі, визнавши винним за чч. 1 та 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Такий реальний термін він отримав завдяки доказовій базі спецслужб.

"Вів" на Київ колони передових сил окупантів

"У перші дні повномасштабного вторгнення Росії він "провів" на власному авто із Сумської області до околиць Києва 128 одиниць військової техніки окупантів. Серед неї - танки, бронетранспортери та самохідні артилерійські установки", - йдеться у публікації.

У СБУ уточнили, що ця бойова техніка ворога входила до складу "передових" підрозділів окупаційних сил ЗС РФ, які мали завдання штурмувати Київ із північно-східного напрямку.

Ця колона згодом була знищена Силами оборони України.

Шпигун для російської ФСБ

"При цьому сам російський агент після "супроводу" окупантів повернувся на Сумщину, де продовжив працювати на ФСБ навіть після звільнення регіону", - розповіли у спецслужбі.

Зокрема, зрадник збирав для противника розвіддані про дислокацію та озброєння військових ЗСУ на території Сумської області.

Упіймання зрадника

Контррозвідники СБУ затримали ворожого агента у серпні минулого року.

Зрадником виявився місцевий житель, завербований російськими спецслужбами напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.

За даними слідства, серед основних його завдань було забезпечення "навігації" військових колон загарбників найкоротшими шляхами до Києва.