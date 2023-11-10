"Провел" почти 130 едениц техники РФ под Киев. Агента ФСБ посадили на 15 лет

Отмечается, что агента ФСБ РФ приговорили на 15 лет лишения свободы, признав виновным по чч. 1 и 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Такой реальный срок он получил благодаря доказательной базе спецслужб.

"Вел" на Киев колонны передовых сил оккупантов

"В первые дни полномасштабного вторжения России он "провел" на собственном авто из Сумской области в окрестности Киева 128 единиц военной техники оккупантов. Среди них - танки, бронетранспортеры и самоходные артиллерийские установки", - говорится в публикации.

В СБУ уточнили, что эта боевая техника врага входила в состав "передовых" подразделений оккупационных сил ВС РФ, у которых была задача штурмовать Киев с северо-восточного направления.

Эта колонна впоследствии была уничтожена Силами обороны Украины.

Шпионил для российской ФСБ

"При этом сам российский агент после "сопровождения" оккупантов вернулся в Сумскую область, где продолжил работать на ФСБ даже после освобождения региона", - рассказали в спецслужбе.

В частности, предатель собирал для противника разведданные о дислокации и вооружении военных ВСУ на территории Сумской области.

Поимка предателя

Контрразведчики СБУ задержали вражеского агента в августе прошлого года.

Предателем оказался местный житель, который был завербован российскими спецслужбами накануне полномасштабного вторжения в Украину.

По данным следствия, среди основных его задач было обеспечение "навигации" военных колонн захватчиков по кратчайшим путям в Киев.