"Провел" почти 130 едениц техники РФ под Киев. Агента ФСБ посадили на 15 лет

Суд отправил за решетку предателя, который сотрудничал с российскими захватчиками и "провел" 128 единиц военной техники противника до окрестностей Киева в прошлом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Отмечается, что агента ФСБ РФ приговорили на 15 лет лишения свободы, признав виновным по чч. 1 и 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Такой реальный срок он получил благодаря доказательной базе спецслужб.
"В первые дни полномасштабного вторжения России он "провел" на собственном авто из Сумской области в окрестности Киева 128 единиц военной техники оккупантов. Среди них - танки, бронетранспортеры и самоходные артиллерийские установки", - говорится в публикации.
В СБУ уточнили, что эта боевая техника врага входила в состав "передовых" подразделений оккупационных сил ВС РФ, у которых была задача штурмовать Киев с северо-восточного направления.
Эта колонна впоследствии была уничтожена Силами обороны Украины.
"При этом сам российский агент после "сопровождения" оккупантов вернулся в Сумскую область, где продолжил работать на ФСБ даже после освобождения региона", - рассказали в спецслужбе.
В частности, предатель собирал для противника разведданные о дислокации и вооружении военных ВСУ на территории Сумской области.
Контрразведчики СБУ задержали вражеского агента в августе прошлого года.
Предателем оказался местный житель, который был завербован российскими спецслужбами накануне полномасштабного вторжения в Украину.
По данным следствия, среди основных его задач было обеспечение "навигации" военных колонн захватчиков по кратчайшим путям в Киев.
Ранее сообщалось, что суд отправил в тюрьму на 15 лет бывшего сотрудника милиции в Запорожье, помогавшего россиянам наводить "шахеды" и ракеты.
Напомним также, что недавно агента ФСБ, под видом журналиста следившего за украинскими военными в Донецкой области, приговорили к 12 годам лишения свободы.
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