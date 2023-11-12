Провісники перемог. Миколенко і Зінченко оформили голи в АПЛ: відео

Англія, Прем'єр-ліга, 12-й тур

"Арсенал" – "Бернлі" – 3:1

Голи: Троссард, 45+1, Саліба, 57, Зінченко, 74 – Браунхілл, 54

Вилучення: Вієйра, 83 (А, пряма червона картка)

"Крістал Пелас" – "Евертон" – 2:3

Голи: Езе, 5 (пенальті), Едуар, 74 – Миколенко, 1, Дукуре, 49, Гує, 86

"Каноніри" повели в домашньому протистоянні з "Бернлі" під завісу першої половини. У затяжній атаці команди Мікеля Артети дальню стійку замкнув Троссард. Утім, "кларетові" відігралися на старті другого тайму, коли Браунхілл із меж штрафного "прошив" Раю з рикошетом.

"Арсенал" швидко відновив перевагу – Троссард навісив із кутового, а Саліба виграв другий поверх і в оборони, і в голкіпера. Добив "Бернлі" на 74-й хвилині Зінченко. Українець після чергового стандарту розкішним ударом із льоту відправив м'яч у дев'ятку.

Натомість Миколенко відкрив рахунок проти "Крістал Пелас". Уже на 1-й хвилині вихованець київського "Динамо" вдало підключився до атаки та з другої спроби головою спрямував м'яч у сітку. "Орли", однак, швидко відігралися – Езе влаштував сольний прохід, заробив пенальті та впевнено його реалізував.

На старті другої половини Миколенко пробив у стійку з лінії штрафного, а Дукуре на добиванні відправив м'яч у порожні ворота. Цього разу "Пелас" відігралися аж на 74-й хвилині, коли переграв Пікфорда з воротарського майданчика. Та "Евертон" вирвав перемогу на 86-й – Гує наче справжній форвард розібрався у чужій карній зоні.

Перемоги дозволили обом командам піднятися вгору в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. "Арсенал" набрав 27 очок і опинився на другій сходинці. Натомість "іриски" – на 14-й позиції (14 пунктів).