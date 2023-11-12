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Предвестники побед. Миколенко и Зинченко оформили голы в АПЛ: видео

Фото: Александр Зинченко (справа) забил впервые в сезоне (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинские легионеры Виталий Миколенко и Александр Зинченко приложились к победам в чемпионате Англии ливерпульского "Эвертона" и лондонского "Арсенала" соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Англия, Премьер-лига, 12-й тур

"Арсенал" – "Бернли" – 3:1

Голы: Троссард, 45+1, Салиба, 57, Зинченко, 74 – Браунхилл, 54

Удаление: Виейра, 83 (А, прямая красная карточка)

"Кристал Пэлас" – "Эвертон" – 2:3

Голы: Эзе, 5 (пенальти), Эдуар, 74 – Миколенко, 1, Дукуре, 49, Гуйе, 86

 

 

"Канониры" повели в домашнем противостоянии с "Бернли" под занавес первой половины. В затяжной атаке команды Микеля Артеты дальнюю штангу замкнул Троссард. Впрочем, "кларетовые" отыгрались на старте второго тайма, когда Браунхилл из пределов штрафной "прошил" Райю с рикошетом.

"Арсенал" быстро восстановил преимущество – Троссард навесил с углового, а Салиба выиграл второй этаж и у обороны, и у голкипера. Добил "Бернли" на 74-й минуте Зинченко. Украинец после очередного стандарта роскошным ударом с лета отправил мяч в девятку.

 

 

Зато Миколенко открыл счет против "Кристал Пэлас". Уже на 1-й минуте воспитанник киевского "Динамо" удачно подключился к атаке и со второй попытки головой отправил мяч в сетку. "Орлы", однако, быстро отыгрались – Эзе устроил сольный проход, заработал пенальти и уверенно реализовал его.

На старте второй половины Миколенко пробил в штангу с линии штрафной, а Дукуре на добивании отправил мяч в пустые ворота. В этот раз "Пэлас" отыгрались на 74-й минуте, когда переиграл Пикфорда с вратарской. Но "Эвертон" вырвал победу на 86-й – Гуйе как настоящий форвард разобрался в чужой штрафной зоне.

Победы позволили обеим командам подняться вверх в турнирной таблице Премьер-лиги. "Арсенал" набрал 27 очков и очутился на второй строчке. "Ириски" же – на 14-й позиции (14 пунктов).

К слову, украинцы Цыганков и Довбик организовали гол "Жироны" в испанской Ла Лиге.

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