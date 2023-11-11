Довбик і Циганков гарантували "Жироні" лідерство в чемпіонаті Іспанії
Футбольний клуб "Жирона" переміг у гостях команду четвертого дивізіону "Сан-Роке" та вийшов до 1/32 фіналу Кубка Іспанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат гри.
У поєдинку взяли участь футболісти національної збірної України Віктор Циганков та Артем Довбик.
Циганков грав зі старту, а Довбик вийшов на заміну на 75-й хвилині.
В результаті гри каталонська "Жирона" здобула 11-ту перемогу в чемпіонаті Іспанії у матчі з голом Довбика та асистом Циганкова.
У 13-му турі Ла Ліги команда українців обіграла "Райо Вальєкано" з рахунком - 2:1.
Поєдинок проти "Райо Вальєкано" Довбик та Циганков проводили після результативного матчу проти "Осасуни". У попередньому турі Довбик зробив гол та два асисти, а Циганков відзначився м'ячем після асисту партнера по збірній України.
До слова, раніше Україна піднялася на дві позиції в рейтингу ФІФА за жовтень.
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