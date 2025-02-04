Провінція Онтаріо призупинить заходи у відповідь проти США

Зокрема, прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд попередив, що якщо США все ж таки вирішать запровадити мита пізніше, тоді провінція "не вагаючись" прибере американську продукції з полиць магазинів або заборонить американським компаніям здійснювати закупівлі в Онтаріо.

CNN пише, що раніше Британська Колумбія та Онтаріо дали розпорядження своїм управлінням з контролю за спиртними напоями прибрати з полиць американський алкоголь.

"Не робіть помилок, Канада і Онтаріо продовжують протистояти загрозі тарифів. Чи то завтра, чи то через місяць, чи то через рік, коли ми переглядатимемо угоду між США, Мексикою та Канадою, президент Трамп і далі використовуватиме загрозу тарифів, щоб отримати те, що він хоче", - сказав Форд.

Він закликав обидві сторони зберігати єдність і зосередитися на протидії Китаю.

"Якщо ми хочемо перемогти, нам потрібно битися разом, а не один з одним", - резюмував він.