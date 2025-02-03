Канадська провінція Онтаріо розірве контракт із SpaceX щодо Starlink

Канадська провінція Онтаріо заборонить американським компаніям укладати контракти з місцевими агенціями та самоврядуванням. Також буде розірвано контракт зі SpaceX.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав прем'єр-міністр провінції Онтаріо Дуг Форд у Twitter.

За його словами, провінція витрачала близько 30 мільярдів доларів на закупівлі в американських компаній в рамках плану розвитку Онтаріо. Однак тепер ці контракти буде скасовано, а американські компанії втратять десятки мільярдів доларів нових доходів.

"Ми йдемо на крок далі. Ми розірвемо контракт провінції зі Starlink. Онтаріо не буде мати справу з людьми, які віддано прагнуть знищити нашу економіку", - написав Форд.

Тарифна війна між США і Канадою

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження 25% мита на канадський і мексиканський імпорт, а також 10% мита на товари з Китаю. Обмеження запрацюють з 4 лютого.

Його план передбачає введення 10% мито на енергетичні продукти з Канади.

У відповідь на це прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо пообіцяв негайні заходи у відповідь, якщо адміністрація Трампа введе мита.