Провинция Онтарио приостановит ответные меры против США

В частности, премьер-министр Онтарио Даг Форд предупредил, что если США все же решат ввести пошлины позже, тогда провинция "не колеблясь" уберет американскую продукции с полок магазинов или запретит американским компаниям осуществлять закупки в Онтарио.

CNN пишет, что ранее Британская Колумбия и Онтарио дали распоряжение своим управлениям по контролю за спиртными напитками убрать с полок американский алкоголь.

"Не заблуждайтесь, Канада и Онтарио продолжают противостоять угрозе тарифов. Будь то завтра, через месяц или через год, когда мы будем пересматривать соглашение между США, Мексикой и Канадой, президент Трамп продолжит использовать угрозу тарифов, чтобы получить то, что он хочет", - сказал Форд.

Он призвал обе стороны сохранять единство и сосредоточиться на противодействии Китаю.

"Если мы хотим победить, нам нужно сражаться вместе, а не друг с другом", - резюмировал он.