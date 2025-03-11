Провінція Онтаріо призупинить 25% мита на експорт електроенергії до США

Прем’єр Онтаріо Даг Форд після переговорів із міністром торгівлі США Говардом Латніком оголосив, що тимчасово призупинить 25% тарифи на експорт електроенергії до трьох штатів США

"Око за око - я погодився тимчасово призупинити їх (мита - ред.). Але в нас завжди є цей інструмент у нашому арсеналі, поки ми не сядемо за стіл переговорів", - сказав Форд.

Однак на запитання журналістів, чи є скасування надбавки перемогою Трампа, Форд заперечив.

"Я б це взагалі не назвав перемогою, тому що цей інструмент все ще залишається у нас, і ми можемо скористатися ним у будь-який момент", - підкреслив він.

Форд також заявив журналістам, що він "впевнений", що Трамп відмовиться від нових тарифів на канадські метали, хоча додав, що не може говорити від імені американської сторони.

У спільній заяві з Латніком Форд додав, що вони "провели продуктивну розмову щодо економічних відносин між США та Канадою". Він повідомив, що планує зустрінутися з представником США з торгових переговорів, щоб "обговорити оновлений USMCA (Торгову угоду між США, Мексикою та Канадою) напередодні 2 квітня - крайнього терміну взаємних тарифів".

Війна тарифів

Нагадаємо, раніше Форд неодноразово погрожував відключити експорт електроенергії з Онтаріо до США, якщо адміністрація Трампа введе нові мита на канадські товари.

"Ми не вагатимемося і можемо взагалі просто вимкнути їм світло. Ми маємо зробити так, щоб Америка відчула цей біль", - заявляв Форд.