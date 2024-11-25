Провідний мобільний оператор оновлює тарифи: що зміниться й для кого

З 1 грудня 2024 року провідний український оператор телекомунікацій "Київстар" збільшує наповнення низки тарифів контракту. Деякі ж тарифи будуть закриті.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії.
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У "Київстар" розповіли, що з 1 грудня збільшать наповнення деяких тарифів контракту.
Так, в оновлених тарифах абоненти зможуть користуватися додатковими обсягами послуг:
В яких країнах діє "Роумінг як вдома" (карта: kyivstar.ua)
Зазначається, що додатково у цих тарифах з'являться акційні Суперсили:
Їх можна буде підключити до 30 червня 2025 року включно.
У компанії розповіли, що вищезгадані зміни діють для таких тарифів:
"Абоненти, що користуються тарифами, в яких відбудуться зміни, щонайменше за 7 днів отримають SMS із деталями про нові умови й актуальну вартість", - уточнили у "Київстар".
Для того, щоб отримати більше інформації, людям радять:
Насамкінець українцям розповіли, що деякі тарифи "Київстар" будуть закриті:
"Якщо ви користуєтеся одним із них, ми запропонуємо вам інші тарифи з більшим обсягом гігабайтів та хвилин на інші мережі України та за кордон", - пояснили абонентам.
Якщо ж комусь запропонований варіант не підійде, підібрати новий тариф можна буде:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про найдешевші тарифні плани для пенсіонерів у "Київстар", Vodafone та Lifecell.
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