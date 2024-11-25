Провідний мобільний оператор оновлює тарифи: що зміниться й для кого

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Що зміниться для деяких тарифів контракту

У "Київстар" розповіли, що з 1 грудня збільшать наповнення деяких тарифів контракту.

Так, в оновлених тарифах абоненти зможуть користуватися додатковими обсягами послуг:

більше гігабайтів мобільного інтернету

мобільного інтернету більше хвилин на інші мережі не тільки в Україні, а й у 28 країнах "Роумінг як вдома" (Німеччині, Польщі, Чехії, Румунії, Нідерландах, Словаччині, Угорщині, Франції, Австрії, Італії, Молдові, Бельгії, Іспанії, Великій Британії, Болгарії, Литві, Ірландії, Словенії, Швеції, Данії, Португалії, Латвії, Хорватії, Естонії, Фінляндіїї (крім Аландських островів), Люксембурзі, Греції, Мальті)

В яких країнах діє "Роумінг як вдома" (карта: kyivstar.ua)

Зазначається, що додатково у цих тарифах з'являться акційні Суперсили:

Безлім інтернет

Безлім дзвінки

Безлім SMS

Їх можна буде підключити до 30 червня 2025 року включно.

Які саме тарифи контракту будуть оновлені

У компанії розповіли, що вищезгадані зміни діють для таких тарифів:

"LOVE UA Світло Контракт 2023"

"ВАШ Регіон"

"ВАШ Оптимум"

"Smart Max"

"ВАШ Преміум"

"ВАШ Преміум+"

"Абоненти, що користуються тарифами, в яких відбудуться зміни, щонайменше за 7 днів отримають SMS із деталями про нові умови й актуальну вартість", - уточнили у "Київстар".

Для того, щоб отримати більше інформації, людям радять:

звернутися за безоплатним номером 477*9

використати застосунок "Мій Київстар"

Які тарифи "Київстар" закриють і що з цим робити

Насамкінець українцям розповіли, що деякі тарифи "Київстар" будуть закриті:

"ВАШ Вибір"

"Smart"

"Київстар 4G"

"Безлім"

"Київстар 4G Extra+ 2018"

"LOVE UA Магніт Контракт 2023"

"Якщо ви користуєтеся одним із них, ми запропонуємо вам інші тарифи з більшим обсягом гігабайтів та хвилин на інші мережі України та за кордон", - пояснили абонентам.

Якщо ж комусь запропонований варіант не підійде, підібрати новий тариф можна буде: