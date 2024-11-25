Ведущий мобильный оператор обновляет тарифы: что изменится и для кого

С 1 декабря 2024 года ведущий украинский оператор телекоммуникаций "Киевстар" увеличивает наполнение ряда тарифов контракта. Некоторые же тарифы будут закрыты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
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В "Киевстаре" рассказали, что с 1 декабря увеличат наполнение некоторых тарифов контракта.
Так, в обновленных тарифах абоненты смогут воспользоваться дополнительными объемами услуг:
В каких странах действует "Роумінг як вдома" (карта: kyivstar.ua)
Отмечается, что дополнительно в этих тарифах появятся акционные Суперсилы:
Их можно будет подключить до 30 июня 2025 года включительно.
В компании рассказали, что вышеперечисленные изменения действуют для таких тарифов:
"Абоненты, пользующиеся тарифами, в которых произойдут изменения, за по меньшей мере 7 дней получат SMS с деталями о новых условиях и актуальной стоимости", - уточнили в "Киевстар".
Для того чтобы получить больше информации, людям советуют:
В завершение украинцам рассказали, что некоторые тарифы "Киевстар" будут закрыты:
"Если вы пользуетесь одним из них, мы предложим вам другие тарифы с большим объемом гигабайтов и минут на другие сети Украины и за границу", - объяснили абонентам.
Если же кому-то предложенный вариант не подойдет, подобрать новый тариф можно будет:
Напомним, ранее мы рассказывали о самых дешевых тарифных планах для пенсионеров в "Киевстар", Vodafone и Lifecell.
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