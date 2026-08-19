Провідники побили та викинули 15-річного хлопця з поїзда у Фастові

Як стверджує авторка допису, інцидент стався під час зупинки поїзда у Фастові. За її словами, двоє працівників поїзда - провідник та провідниця - конфліктували з 15-річним пасажиром.

Очевидиця заявила, що провідник був у стані алкогольного сп'яніння. Вона також стверджує, що чоловік ударив хлопця, після чого той опинився за межами вагона. Підлітка, за її словами, не пускали назад до поїзда, хоча він мав квиток, а в Києві на нього чекала мама.

Після інциденту мати хлопця, як зазначається в дописі, підняла шум. Очевидиця повідомила, що провідник залишив поїзд, а матеріали щодо ситуації передали правоохоронцям.

Реакція "Укрзалізниці"

В "Укрзалізниці" відреагували на повідомлення та заявили, що обох провідників цього поїзда звільнили з компанії.

Також у компанії повідомили, що інформацію передали правоохоронним органам і пообіцяли сприяти розслідуванню обставин інциденту.

В "Укрзалізниці" також зазначили, що перед мамою хлопця вибачилися та перебувають із нею на зв'язку.