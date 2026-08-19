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Проводники избили и выбросили 15-летнего парня из поезда в Фастове

16:50 19.08.2026 Ср
2 мин
Парень ехал в Киев, когда между ним и работниками поезда произошел конфликт с шокирующим продолжением
aimg Мария Науменко
Фото: поезд "Укрзализныци" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В поезде №858К Хмельницкий – Киев во время остановки на станции Фастов произошел конфликт между работниками поезда и 15-летним пассажиром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение очевидца в Threads и ответ "Укрзализныци".

Как утверждает автор сообщения, инцидент произошел во время остановки поезда в Фастове. По ее словам, двое работников поезда - проводник и проводница - конфликтовали с 15-летним пассажиром.

Очевидница заявила, что проводник находился в состоянии алкогольного опьянения. Она также утверждает, что мужчина ударил парня, после чего оказался за пределами вагона. Подростка, по ее словам, не пускали обратно в поезд, хотя у него был билет, а в Киеве его ждала мама.

После инцидента мать парня, как говорится в сообщении, подняла шум. Очевидница сообщила, что проводник покинул поезд, а материалы по ситуации передали правоохранителям.

Реакция "Укрзализныци"

В "Укрзализныце" отреагировали на сообщения и заявили, что обоих проводников этого поезда уволили из компании.

Также в компании сообщили, что информацию передали правоохранительным органам и пообещали содействовать расследованию обстоятельств инцидента.

В "Укрзализныце" также отметили, что перед мамой парня принесли извинения и находятся с ней на связи.

Напомним, из-за российских обстрелов Одесской области ряд поездов "Укрзализныци" вынужден курсировать с задержками из-за повреждений инфраструктуры и подвижного состава.

Чтобы поддержать пассажиров, оказавшихся в пути дольше запланированного, компания совместно с World Central Kitchen организовала горячее питание.

Еду также передают поездным бригадам, чьи рабочие смены существенно продлились из-за задержек и ликвидации последствий атак.

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КиевУкрзализныцяУкраинаХмельницкийФастов